Глава WADA выступил с заявлением после решения CAS по делу Валиевой

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить фигуристку Камилу Валиеву к личным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине.

«Допинг у детей – это непростительное зло. А врачи, тренеры и другой персонал, которые предоставляли несовершеннолетним препараты, повышающие работоспособность, должны быть отстранены пожизненно. Я лично считаю, что они должны сидеть в тюрьме. Мы требуем, чтобы РУСАДА провело серьезное расследование в отношении ее окружения», — передает слова Баньки Reuters.

На Валиеву было наложено временное отстранение, она оспорила его в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), и ограничения были сняты. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляцию в CAS, однако она была отклонена.

Валиева на Играх в Пекине уже стала олимпийской чемпионкой в командном турнире. Однако МОК отложил награждение призеров соревновании до момента, когда расследование по делу 15-летней спортсменки будет завершено.

Она сможет принять участие в соревновании женщин-одиночниц на Олимпиаде в Пекине, которые стартуют 15 февраля. Россию также будут представлять Анна Щербакова и Александра Трусова.

Ране Илья Авербух заявил, что Валиева справится с давлением в соревнованиях одиночниц на Играх в Пекине.