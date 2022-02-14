Роднина о решении МОК по делу Валиевой: такого раньше не было

Случаев отмены награждения победителей Олимпиады в фигурном катании раньше не было, заявила трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Ирина Роднина.

Она отметила, что ответственность за эту процедуру полностью лежит на Международном олимпийском комитете (МОК).

«Нет, раньше такого не было. Насчет того, нормально это или нет, я не знаю, это принимает решение Международный олимпийский комитет. Вообще, награждение — это полностью их ответственность», — приводит слова Родниной РИА «Новости».

Напомним, что победителем командного турнира по фигурному катанию стала сборная России, в составе которой выступала Камила Валиева. Церемония награждения была отложена из-за того, что в допинг-пробе 15-летней спортсменки, взятой в декабре, были обнаружены следы триметазидина в микродозе.

На Валиеву было наложено временное отстранение, она оспорила его в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), и ограничения были сняты. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляцию в CAS, однако она была отклонена.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев внес коррективы в регламент проведения соревнований в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине.