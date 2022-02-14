Бестемьянова: Синицина и Кацалапов показали лучший вариант своей произвольной программы

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова подвела итоги произвольной программы у танцоров на Играх в Пекине. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми, уступив лишь французскому дуэту Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон. Третье место заняли американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

«Никита Кацалапов с Викой Синициной откатали лучший вариант своей произвольной программы, получили роскошные оценки. К сожалению, они боролись не за первое место, а за второе – с американским дуэтом Хаббелл / Донохью. Французы были вне досягаемости по определению? Нет, они так катались. Нет в нашем виде спорта «по определению», откататься надо гениально. И французы это и сделали», — сказала Бестемьянова «Газете.Ru».

Медали Игр в Пекине стали первыми в карьере для Синициной. Ранее она с Кацалаповым также стала олимпийской чемпионкой в командном турнире. В свою очередь, Никита уже выигрывал командное золото в дуэте с Еленой Ильиных на Играх в Сочи. Там же они завоевали бронзу в личном первенстве.

Ранее сообщалось, что украинский судья поставил российской паре Виктория Синицина / Никита Кацалапов самые большие оценки в произвольном танце.