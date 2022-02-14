Гербольдт: если бы проступок Валиевой был серьезным, CAS бы нашел, за что зацепиться

Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров — 2008 Катарина Гербольдт прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить фигуристку Камилу Валиеву до дальнейшего участия в Олимпийских играх. Она заметила, что если бы Камилу хотели отстранить, то нашли бы повод. Также Герболдьт выразила мнение, что эта новость расстроит соперников российских спортсменов.

«Отлично! Мы все очень счастливы, за исключением, наверное, наших соперников. Раз Камилу допустили, значит, ничего такого серьезного не было. Если бы что-то было, они бы нашли, за что зацепиться, лишили бы нас медали и не допустили бы ее до Игр», — сказала Гербольдт «Газете.Ru».

Камила Валиева в составе сборной России стала чемпионкой Игр — 2022 в командном первенстве, но церемония награждения была отложена из-за того, что в ее допинг-пробе, взятой в декабре, были обнаружены следы триметазидина в микродозе. На Валиеву было наложено временное отстранение, она оспорила его в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), и ограничения были сняты. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляцию в CAS, однако она была отклонена.

Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков назвал решение CAS по Камиле Валиевой торжеством здравого смысла.