Украинские фигуристы не стали комментировать ситуацию с допинг-тестом Валиевой

Украинские фигуристы Никитин Максим и Назарова Александра не стали комментировать допинговый скандал вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой. Слова спортсменов передает «Чемпионат».

«Нет, ничего не скажем», – сказал Никитин.

«Про это ничего не скажем, только про прическу и свою программу», – сказала Назарова.

Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд (CAS) на своем официальном сайте опубликовал заявление, в котором раскрыл детали слушания по делу Валиевой.

8 февраля Валиева была отстранена, так как проба, которая была взята во время чемпионата России в декабре 2021 года, показала наличие в организме триметазидина. На следующий день российская спортсменка оспорила это решение, протест был удовлетворен.

13 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на приостановку отстранения Валиевой.

На Олимпиаде-2022 Валиева уже стала чемпионкой в составе сборной России в командном турнире.

Турнир у женщин-одиночниц стартует на Олимпиаде в Пекине 15 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.