Российский лыжник Большунов завоевал медали во всех гонках на ОИ, в которых участвовал

Российский лыжник Александр Большунов завоевал медали во всех олимпийских гонках, в которых участвовал.

На пекинских Играх Большунов удостоился серебряной награды в разделке, а также стал олимпийским чемпионом в эстафете и скиатлоне. На Олимпийских играх в Пхенчхане россиянин завоевал бронзу в личном спринте, серебро в эстафете, а также стал вторым в командном спринте и марафоне.

Ранее норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился эмоциями после эстафеты на Олимпийских играх в Пекине, где его команда пришла на финиш второй.

Напомним, победителями эстафеты стали российские лыжники. Сборную России представляли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. На первом этапе Червоткин оторвался от ближайшего преследователя, лыжника из Германии, на 23,5 секунды. На следующих этапах преимущество россиян только росло. Устюгов уходил на заключительный отрезок с отрывом 44,9 секунды. Он финишировал с флагом.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.