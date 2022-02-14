Норвежский лыжник высказался об эстафете на ОИ-2022, в которой победили россияне

Норвежский лыжник Пол Голберг поделился мыслями о серебре своей команды в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Его слова передает «Чемпионат».

Напомним, победителями эстафеты стали российские лыжники. Сборную России представляли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. На первом этапе Червоткин оторвался от ближайшего преследователя, лыжника из Германии, на 23,5 секунды. На следующих этапах преимущество россиян только росло. Устюгов уходил на заключительный отрезок с отрывом 44,9 секунды. Он финишировал с флагом.

«Трасса и так была непростая, а сегодня еще и снег шел, ветер дул. Условия были еще тяжелее. С такой высотой над уровнем моря и прочими сложностями — это настоящий вызов для лыжников. Мы сегодня приложили максимум усилий, но четыре русских парня оказались лучше. Остается только снять перед ними шляпу и пытаться радоваться серебру», — сказал Голберг.

Ранее американский журналист Натаниэль Херц прокомментировал реакции российских и норвежских лыжников после эстафеты.