Лыжник Устюгов рассказал, что у него остался осадок после победы в эстафете на Олимпиаде

Российский лыжник Сергей Устюгов поделился эмоциями от победы в эстафетной гонке на Олимпийских играх, которые проходят в Пекине.

«Как долго этого ждать и наконец-то дождаться. Но какой-то осадочек у меня остался», — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».

Сборную России представляли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. На первом этапе Червоткин оторвался от ближайшего преследователя, лыжника из Германии, на 23,5 секунды. На следующих этапах преимущество россиян только росло. Устюгов уходил на заключительный отрезок с отрывом 44,9 секунды. Он финишировал с флагом.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что Сергей Устюгов не выступит в марафонской гонке на Олимпиаде.

Вяльбе отметила, что договоренность с Устюговым была достигнута до эстафеты, в которой Россия заняла первое место. Устюгов завершил выступление на пекинских Играх.