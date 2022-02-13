Тарасова загадает на юбилей выступление Валиевой в личном соревновании на ОИ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что она хотела бы получить в качестве подарка на свое 75-летие.

«В свой день рождения загадаю желание, чтобы Камила выступила в личном соревновании. Чтобы у нее все было хорошо», — передает слова Тарасовой «Чемпионат».

8 февраля Валиева была отстранена, так как проба, которая была взята во время чемпионата России в декабре 2021 года, показала наличие в организме триметазидина. На следующий день российская спортсменка оспорила это решение, протест был удовлетворен.

13 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на приостановку отстранения Валиевой.

На Олимпиаде-2022 Валиева уже стала чемпионкой в составе сборной России в командном турнире. Также она является действующей чемпионкой мира.

Турнир у женщин-одиночниц стартует на Олимпиаде в Пекине 15 февраля. Всего в фигурном катании будет разыграно пять комплектов медалей.

Ранее хореограф группы Тутберидзе Алексей Железняков ответил на вопрос, почему проба фигуристки Камилы Валиевой показала наличие в ее организме вещества триметазидина.