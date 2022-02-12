Россия занимает восьмое место в медальном зачете ОИ после девятого дня соревнований

Сборная России занимает восьмое место в медальном зачете Олимпийских игр — 2022 в Пекине после девятого дня соревнований.

Отечественные спортсмены имеют в своем активе 13 наград: три золотых, четыре серебряные и шесть бронзовых.

Возглавляет рейтинг сборная Германия, которая завоевала 14 медалей (8-5-1), второе место у спортсменов из Норвегии (8-3-6), на третье строчке национальная команда США (5-5-1).

Пекин — 2022 Медальный зачет 1 Германия 14 8 5 1 2 Норвегия 17 8 3 6 3 США 11 5 5 1 4 Нидерланды 11 5 4 2 5 Швеция 10 5 2 3 6 Австрия 14 4 6 4 7 Китай 8 4 3 1 8 Россия 13 3 4 6 9 Италия 11 2 5 4 10 Япония 10 2 3 5

Всего на Олимпийских играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования завершатся 20 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России проиграла Чехии (5:6 ОТ) в матче третьего тура группового этапа олимпийского турнира в Пекине.

Несмотря на это поражение, россияне вышли в плей-офф турнира с первого места в группе B, набрав семь очков, что гарантировало им прямую путевку в четвертьфинал. Чехия заняла третье место (четыре очка), и будет играть в 1/8 финала.