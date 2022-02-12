Тихонов: новержцы падают на лыжне — поделом, я их не люблю, и никто их не любит

Бывший президент Союза биатлонистов России, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов на фоне победы российских лыжниц в эстафете на Олимпиаде в Пекине поделился ожиданиями от выступлений россиян в последующих гонках соревнований. Специалист верит что у них есть шансы на золото. Он указал на падение норвежки Тириль Венг в эстафете, обратив внимание, что главное — не допускать подобных ошибок. При этом Тихонов нелестно высказался о норвежских лыжниках в целом.

«Думаю, что на золото в других гонках есть шансы — и у Большунова, и в мужской эстафете у нас очень неплохая четверка. Дай бог, чтобы не заболели, не падали, как сегодня норвежцы. Ну, норвежцам поделом. Я их не люблю — их никто не любит. Так что шанс у нас есть, главное, его не упустить», — сказал Тихонов «Газете.Ru».

Олимпийскими чемпионками в эстафете стали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Они принесли России третье золото Олимпиады — 2022, при этом уже вторую награду высшей пробы завоевали российские лыжники. Ранее чемпионом Игр в скиатлоне стал Александр Большунов.

Ранее Тихонов заявил, что российским лыжницам пока рано давать звание Героев России.