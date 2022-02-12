Форвард сборной России по хоккею рассказал, чего не хватает команде на ОИ

Форвард сборной России Сергей Плотников заявил, что в данный момент национальной команде не хватает реализации моментов и легкой раскованности на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Все хорошо, настроение отличное. На меня пока ничего не влияет, впереди мой первый матч на Играх. Нужно выходить и показывать свои лучшие качества. Пока нам не хватает заброшенных шайб, реализации и легкой раскованности. Здорово, что два раза сыграли на ноль. Это придает уверенности вратарю, а он — полкоманды», — приводит слова хоккеиста РИА «Новости».

В следующем матче Россия сыграет с Чехией 12 февраля. Встреча начнется в 16:10 по московскому времени.

Напомним, 11 февраля россияне одержали победу над командой Дании со счетом 2:0. В стартовом матче турнира подопечные Алексея Жамнова обыграли Швейцарию со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею досрочно вышла в плей-офф Олимпиады-2022.

Отечественные хоккеисты уже точно сыграют в четвертьфинале олимпийского турнира благодаря тому, что команды Чехии и Швейцарии сыграли вничью в основное время (1:1). В серии буллитов сильнее оказались чешские хоккеисты.