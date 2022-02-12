СМИ: подопечным Тутберидзе давали таблетки, а что именно в них — не говорили

Немецкое издание Sportschau со ссылкой на источники в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) утверждает, что положительный допинг-тест Камилы Валиевой связан с появлением в группе Этери Тутберидзе доктора Филиппа Шветского, который уже отбывал наказание за нарушение антидопинговых правил.

В статье говорится, что спортсменкам из группы Этери Тутберидзе выдавали таблетницы, якобы содержащие витаминные добавки, но не говорили, что находится в таблетках.

«Все это напоминает происходившее в фигурном катании в ГДР. Там также якобы давали витаминные препараты. Позже было доказано, что зачастую это были анаболические стероиды», — пишет Sportschau.

Напомним, что проба Валиевой была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря 2021 во время чемпионата России, который проходил в Санкт-Петербурге.

Стокгольмская лаборатория, которая аккредитована Всемирным антидопинговым агентством (WADA), сообщила, что 8 февраля 2022 года в образце был получен неблагоприятный аналитический результат для вещества триметазидина, а спортсмен был отстранен.

Валиева оспорила временное отстранение в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля 2022 года. Ее протест был удовлетворен в тот же день.

11 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение РУСАДА об отмене временного отстранения спортсменки от ОИ.

Специальная комиссия рассмотрит дело Валиевой до начала личного турнира на Олимпиаде, который стартует 15 февраля.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев раскритиковал позицию, которую заняли тренеры Камилы Валиевой и ФФККР.