Губерниев раскритиковал тренеров Валиевой

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев раскритиковал позицию, которую заняли тренеры Камилы Валиевой и Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«И ФФККР, и тренеры могли бы быть более открытыми. Им надо объяснять что и как. Стратегия должна быть понятна всем. Молчание — это плохо. Сначала Этери Георгиевна говорит, что не комментирует слухи. Да, но сейчас положительная допинг-проба. Ее также не комментируют.

Валиевой 15 лет, за нее должны говорить тренеры и федерация. Иначе мы неубедительны. Надеюсь на комментарии с нашей стороны. Потому что прятать голову в песок — позиция слабых или виноватых», — цитирует телеведущего «Чемпионат.com».

Напомним, что проба Валиевой была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря 2021 во время чемпионата России, который проходил в Санкт-Петербурге.

Стокгольмская лаборатория, которая аккредитована Всемирным антидопинговым агентством (WADA), сообщила, что 8 февраля 2022 года в образце был получен неблагоприятный аналитический результат для вещества триметазидина, а спортсмен был отстранен.

Валиева оспорила временное отстранение в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля 2022 года. Ее протест был удовлетворен в тот же день.

11 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение РУСАДА об отмене временного отстранения спортсменки от ОИ.

Специальная комиссия рассмотрит дело Валиевой до начала личного турнира на Олимпиаде, который стартует 15 февраля.

Ранее спортивный арбитражный суд принял апелляции МОК и WADA на решение РУСАДА по Валиевой.