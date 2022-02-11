Спортивный арбитражный суд принял апелляции МОК и WADA на решение РУСАДА по Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК) на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Агентство ранее отменило временное отстранение российской фигуристки Камилы Валиевой после положительной допинг-пробы на триметазидин.

Апелляции были получены CAS 11 февраля.

Сообщается, что данный вопрос рассмотрит судейская коллегия, которая будет назначена в ближайшее время. Дата и время принятия решения Спортивным арбитражным судом будут объявлены дополнительно после слушания.

Ранее в РУСАДА объяснили задержку с проверкой допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой. Причиной стали случаи заражения коронавирусом среди персонала в лаборатории Стокгольма.

Как отмечают в агентстве, тест был сделан еще 25 декабря 2021 года во время чемпионата России в Санкт-Петербурге, но его результаты поступили в РУСАДА только 7 февраля.