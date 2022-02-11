ФФККР выступила с заявлением о положительном допинг-тесте Валиевой

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала заявление по ситуации с положительным допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Федерация фигурного катания на коньках России не сомневается в честности и чистоте своей спортсменки, приложит все усилия для выяснения обстоятельств произошедшего и окажет спортсменке необходимую всестороннюю помощь и поддержку», — говорится в заявлении на сайте ФФККР.

Ранее заявление по ситуации с Валиевой опубликовал Олимпийский комитет России (ОКР).

Напомним, что проба Валиевой была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря 2021 во время чемпионата России, который проходил в Санкт-Петербурге. Стокгольмская лаборатория, которая аккредитована Всемирным антидопинговым агентством (WADA), сообщила, что 8 февраля 2022 года в образце был получен отрицательный аналитический результат для вещества триметазидина, а спортсмен был отстранен.

Решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о временном отстранении спортсмена означает, что он должен пропустить любые соревнования, включая Олимпиаду.

Дело не находится под юрисдикцией Международного олимпийского комитета (МОК) из-за того, что проба была взята до начала Олимпиады.

Валиева оспорила временное отстранения в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля 2022 года. Ее протест был удовлетворен в тот же день. Мотивированное решение, будет распространено среди всех заинтересованных сторон в ближайшее время.