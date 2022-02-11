В МОК не исключили пересмотра результатов командного турнира фигуристов

Директор по связям с общественностью Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс не исключил, что результаты командного турнира фигуристов будут пересмотрены из-за положительной допинг-пробы россиянки Камилы Валиевой, передает РИА «Новости».

«Могут ли быть пересмотрены результаты командного турнира? Надо дождаться завершения разбирательств. Все стараются, чтобы дело шло максимально быстро. Мы не исключаем любые варианты», — сказал Адамс.

9 февраля. В пробе Валиевой был найден препарат триметазидин, защищающий сердце и мозг во время интенсивных нагрузок.

Позже пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина заявила, что Валиева не отстранена от участия в Играх.

Короткая программа у женщин состоится 15 февраля.

Ранее российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на официальное подтверждение того, что допинг-проба фигуристки Камилы Валиевой дала положительный результат.