Россия занимает девятое место в медальном зачете ОИ после седьмого дня соревнований

Сборная России после седьмого дня Олимпийских игр — 2022 в Пекине занимает девятое место в медальном зачете с двумя золотыми, тремя серебряными и шестью бронзовыми наградами.

Благодаря победе в смешанной эстафете на олимпийском турнире по санному спорту сборная Германии вышла на первое место в списке. Далее располагается Норвегия, а замыкает тройку лучших Австрия.

Пекин — 2022 Медальный зачет 1 Германия 9 6 3 0 2 Норвегия 12 5 3 4 3 Австрия 13 4 5 4 4 США 10 4 5 1 5 Нидерланды 8 4 3 1 6 Швеция 7 4 1 2 7 Китай 6 3 3 0 8 Италия 8 2 4 2 9 Россия 11 2 3 6 10 Словения 5 2 1 2

По общему количеству наград Россия (11 медалей) утратила лидерство, пропустив вперед Норвегию (12) и Австрию (13).

На Олимпийских играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования завершатся 20 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Международное агентство допинг-тестирования (ITA) на своем официальном сайте сообщило, что на Олимпиаде-2022 зафиксирована первая положительная допинг-проба.