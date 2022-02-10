Россия занимает девятое место в медальном зачете ОИ после седьмого дня соревнований

Сборная России после седьмого дня Олимпийских игр — 2022 в Пекине занимает девятое место в медальном зачете с двумя золотыми, тремя серебряными и шестью бронзовыми наградами.
Благодаря победе в смешанной эстафете на олимпийском турнире по санному спорту сборная Германии вышла на первое место в списке. Далее располагается Норвегия, а замыкает тройку лучших Австрия.
По общему количеству наград Россия (11 медалей) утратила лидерство, пропустив вперед Норвегию (12) и Австрию (13).
На Олимпийских играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования завершатся 20 февраля.
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Ранее Международное агентство допинг-тестирования (ITA) на своем официальном сайте сообщило, что на Олимпиаде-2022 зафиксирована первая положительная допинг-проба.