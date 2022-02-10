Навка обратилась к Валиевой на фоне допинг-скандала

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в Instagram обратилась к российской фигуристке Камиле Валиевой на фоне информации о ее положительном допинг-тесте на Олимпиаде в Пекине.

«Камилочка, мы всей страной болеем, переживаем и поддерживаем тебя. Уверена, что тебе хватит силы духа, спортивной мудрости, пусть и в столь юном возрасте, справиться со всем давлением и намеренным негативом со стороны! Милый ангел, я желаю тебе не обращать внимания ни на что, собраться, сосредоточиться и идти вперед с высоко поднятой головой! Ты звезда, олимпийская чемпионка!» — написала Навка.

9 февраля на портале Inside the Games была опубликована информация о том, что сомнительный допинг-тест Камилы Валиевой стал причиной переноса награждения отечественных фигуристов за победу в командном турнире Олимпийских игр в Пекине.

По последней информации СМИ, решение по делу Валиевой пока не принято. Сохраняется шанс, что россиянку признают невиновной в употреблении запрещенного препарата триметазидин.

Позже пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина заявила, что Валиева не отстранена от участия в Играх.

Короткая программа у женщин состоится 15 февраля. Помимо Валиевой сборную России будут представлять Александра Трусова и Анна Щербакова.

Всего в фигурном катании будет разыграно пять комплектов медалей.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что с Валиевой сняли отстранение от участия в зимних Играх-2022.