Туктамышева обратилась к Валиевой на фоне допинг-скандала

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в Instagram обратилась к Камиле Валиевой, вокруг которой разгорелся допинг-скандал на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Не знаю, что ты испытываешь сейчас, но понимаю, какой это стресс… Держись, девочка! Все будет хорошо», — написала Туктамышева.

9 февраля на портале Inside the Games была опубликована информация о том, что сомнительный допинг-тест Камилы Валиевой стал причиной переноса награждения отечественных фигуристов за победу в командном турнире Олимпийских игр в Пекине.

По последней информации СМИ, решение по делу Валиевой пока не принято. Сохраняется шанс, что россиянку признают невиновной в употреблении запрещенного препарата триметазидин.

Позже пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина заявила, что Валиева не отстранена от участия в Играх.

Короткая программа у женщин состоится 15 февраля. Помимо Валиевой сборную России будут представлять Александра Трусова и Анна Щербакова.

Всего в фигурном катании будет разыграно пять комплектов медалей.

Ранее российский фигурист Евгений Семененко прокомментировал допинг-скандал вокруг Камилы Валиевой.