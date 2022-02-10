Международный союз конькобежцев опубликовал заявление о допинг-тесте Валиевой

Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал сообщение по поводу информации о положительном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Ссылаясь на недавние сообщения СМИ, касающиеся командного соревнования по фигурному катанию, Международный союз конькобежцев не может раскрывать какую-либо информацию о любом возможном нарушении антидопинговых правил. Это соответствует Антидопинговым правилам ISU и Антидопинговым правилам МОК на Олимпиаде в Пекине 2022 года. Поэтому ГИП в настоящее время не будет делать дальнейших комментариев», — сказано в сообщении.

9 февраля иностранное СМИ написало, что сомнительный допинг-тест Камилы Валиевой стал причиной переноса награждения отечественных фигуристов за победу в командном турнире Олимпийских игр в Пекине.

По последней информации СМИ, решение по делу Валиевой пока не принято. Сохраняется шанс, что россиянку признают невиновной в употреблении запрещенного препарата триметазидин.

Позже пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина заявила, что Валиева не отстранена от участия в Играх.

Короткая программа у женщин состоится 15 февраля. Помимо Валиевой сборную России будут представлять Александра Трусова и Анна Щербакова.

Всего в фигурном катании будет разыграно пять комплектов медалей.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух обратился к Валиевой на фоне информации о ее положительной допинг-пробе.