«Ты поцелована богом»: Авербух обратился к Валиевой на фоне допинг-скандала

Серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух в своем Instagram обратился к российской фигуристке Камиле Валиевой на фоне информации о ее положительной допинг-пробе.

«Камила, я не раз говорил, что ты поцелована богом и пришла на эту землю, чтобы вдохновлять, открывать новые грани в фигурном катании. Я уверен, что таких людей Господь особенно хранит. Уверен, что каждый в нашей стране переживает — и сердцем с тобой! Пока мы еще не владеем всей информацией, но я призываю вас, друзья, писать добрые слова, не ища заговоров, не опережая события», — написал Авербух.

9 февраля иностранное СМИ написало, что сомнительный допинг-тест Камилы Валиевой стал причиной переноса награждения отечественных фигуристов за победу в командном турнире Олимпийских игр в Пекине.

По последней информации СМИ, решение по делу Валиевой пока не принято. Сохраняется шанс, что россиянку признают невиновной в употреблении запрещенного препарата триметазидин.

Позже пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина заявила, что Валиева не отстранена от участия в Играх.

Короткая программа у женщин состоится 15 февраля. Помимо Валиевой сборную России будут представлять Александра Трусова и Анна Щербакова.

Всего в фигурном катании будет разыграно пять комплектов медалей.

Ранее сообщалось, что на Олимпийских играх в Пекине зафиксирована положительная допинг-проба.