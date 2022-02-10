Тутберидзе отреагировала на скандал вокруг допинг-пробы Валиевой

Этери Тутберидзе, наставник Камилы Валиевой, в ответ журналистам на просьбу прокомментировать ситуацию с допинг-пробой ее подопечной заявила, что не собирается заниматься сплетнями.

«Сплетнями не занимаюсь», — приводит слова Тутберидзе РИА «Новости».

По последней информации СМИ, решение по делу Валиевой пока не принято. Сохраняется шанс, что россиянку признают невиновной в употреблении запрещенного препарата триметазидин. Над этим вопросом работают юристы Олимпийского комитета России (ОКР), а также Международного олимпийского комитета.

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина заявила, что Валиева не отстранена от участия в Играх.

На Олимпиаде в Пекине Валиева в составе сборной России стала победителем в командном турнире. Помимо нее нашу страну представляли Марк Кондратюк, а также пары Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов.

Валиева начала заниматься фигурным катанием в три с половиной года в родной Казани. За шесть лет спортсменка поменяла трех тренеров, а летом 2018 года перешла в группу к Этери Тутберидзе. Анна Щербакова и Александра Трусова, которые будут представлять Россию в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине, также являются подопечными Тутберидзе.