В ФФККР заявили, что Валиева не отстранена от участия в ОИ

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина прокомментировала ситуацию вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой и заявила, что спортсменка не была отстранена от участия в Олимпийских играх — 2022.

«Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждем официальных заявлений Международного олимпийского комитета. Что касается вручения медалей в командном турнире, то с датой также должен определиться МОК», — передает слова Ермолиной ТАСС.

Напомним, что 9 февраля в СМИ распространилась информация о положительном допинг-тесте у российской фигуристки Камилы Валиевой.

По последней информации СМИ, решение по делу Валиевой пока не принято. Сохраняется шанс, что россиянку признают невиновной в употреблении запрещенного препарата триметазидин. Над этим вопросом работают юристы Олимпийского комитета России (ОКР), а также Международного олимпийского комитета.

Валиева является действующей чемпионкой Европы. В 2022 году россиянки заняли весь пьедестал почета на турнире в Эстонии. Все трое представляют сборную России на Олимпийских играх в Пекине.

Ранее Наталья Бестемьянова эмоционально отреагировала на новость о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.