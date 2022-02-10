Американская журналистка раскритиковала МОК за инцидент с допингом на ОИ

Американская журналистка Линн Рутерфорд считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен как можно быстрее разрешить ситуацию вокруг положительного допинг-теста спортсмена сборной России и рассказать об этом общественности.

«Я не знаю, что происходит, но хотела бы, чтобы МОК предоставил больше информации, это мое самое большое желание. Не уверена, почему они молчат – не могут сделать это легально или есть другая причина. Могли ли русские фигуристы что-то принимать специально? Конечно, могли бы, но любые фигуристы из других стран тоже могли бы. Это позор, не хочется, чтобы эта ситуация довлела над турниром. Позор МОК? Да», — цитирует Рутерфорд «Чемпионат».

Напомним, что 9 февраля в СМИ распространилась информация о положительном допинг-тесте у российской фигуристки Камилы Валиевой.

По последней информации СМИ, решение по делу Валиевой пока не принято. Сохраняется шанс, что россиянку признают невиновной в употреблении запрещенного препарата триметазидин. Над этим вопросом работают юристы Олимпийского комитета России (ОКР), а также Международного олимпийского комитета.

Соревнования в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине стартуют 15 февраля.

Ранее сообщалось, что Татьяна Волосожар предложила запустить хештег в поддержку Валиевой.