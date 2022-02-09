«Спорт-Экспресс» удалил новость о том, что Россию лишат золота ОИ в фигурном катании

Издание «Спорт-Экспресс» удалило новость о том, что российскую фигуристку Камилу Валиеву отстранят от личных соревнований Олимпиады, а Россию лишат золота командных соревнований фигуристов.

Напомним, допинг-проба Валиевой могла дать положительный результат, но пока нет официальной информации.

Россияне выиграли командные соревнования. Награждение должно было состояться 8 февраля, но оно было перенесено.

Сборная России по фигурному катанию досрочно завоевала золотые медали командного турнира. В составе национальной команды выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, прокомментировал информацию о возможном положительном допинг-тесте Камилы Валиевой.