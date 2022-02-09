СМИ: золото командного турнира отберут у сборной России, Валиеву не допустят до соревнований

Издание «Спорт-Экспресс» сообщает, что золотые медали командного турнира в фигурном катании отберут у сборной России, а Камилу Валиеву не допустят до личных соревнований.

Отмечается, что окончательное решение о дисквалификации Валиевой может быть принято после окончания Игр.

Сейчас на Международный олимпийский комитет (МОК) оказывается серьезное давление, частью которого является публикация конфиденциальной информации на портале Inside the Games.

Напомним, россияне выиграли командные соревнования. Награждение должно было состояться 8 февраля, но оно было перенесено.

Сборная России по фигурному катанию досрочно завоевала золотые медали командного турнира. В составе национальной команды выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, прокомментировал информацию о возможном положительном допинг-тесте Камилы Валиевой.