Жамнов о судействе хоккея на Олимпиаде: не хочу это комментировать

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказался о судействе после первого матча групповой стадии против Швейцарии.

«Не хочу комментировать судейство, здесь чуть другие правила. Многие ребята только сегодня это поняли», — приводит слова Жамнова «РИА Новости».

Также главный тренер сборной России отметил, что судьи на Олимпиаде ведут себя более независимо, чем арбитры игр Континентальной хоккейной лиги, не прислушиваются к крикам со скамейки запасных.

Касаемо самой игры Жамнов отметил недостаток дисциплины и «творчества» в команде.

«Чтобы они (хоккеисты сборной России. — Прим. «Газета.ru») понимали, что Олимпиада – это другой уровень, и что игровая дисциплина будет решать многое. Если все ребята будут это понимать, думаю, в дальнейшем у нас будет намного меньше проблем. Думаю, творчества у нас хватает», – заявил Жамнов.

Напомним, что ранее сборная России по хоккею в стартовом матче на ОИ-2022 в Пекине одержала минимальную победу над командой Швейцарии (1:0). Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мыслями относительно завершившейся встречи.