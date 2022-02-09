Тарасова о сомнительном допинг-тесте российского фигуриста: очередной наброс на Россию

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова скептически отреагировала на информацию о сомнительном допинг-тесте российского фигуриста на Олимпиаде в Пекине. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Не представляю, кто это может быть. Я в это не верю. Это очередной наброс на Россию! У нас все чисто. По-другому у нас быть не может! Это катаются дети, какие у них допинг пробы? Смешно! Я ни во что не верю! И я не буду в это верить! У нас абсолютно чистые спортсмены. Это даже смешно детям предлагать допинг», — сказала Тарасова.

Накануне появилась информация, что церемония награждения фигуристов задерживается из-за проблем с допингом у российского спортсмена.

Напомним, сборная России досрочно завоевала золотые медали командного турнира. В составе национальной команды выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Россия может лишиться золотых медалей командного турнира Олимпиады-2022.