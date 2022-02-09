Губерниев о сомнительном допинг-тесте российского фигуриста: никогда такого не было — и вот опять

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о возможном пересмотре результатов командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 из-за положительного допинг-теста у одного из российских спортсменов. Его слова передает «Чемпионат».

«Никогда такого не было, то вот опять. Нам только этого не хватало. Ждем разбирательств. Вспоминаются слова незабвенного Черномырдина: «Никогда такого не было — и вот опять», — сказал Губерниев.

Ранее сообщалось, что церемония награждения фигуристов задерживается из-за проблем с допингом у российского спортсмена.

Напомним, сборная России досрочно завоевала золотые медали командного турнира. В составе национальной команды выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.