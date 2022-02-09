Журова объяснила, почему Россия — спортивная страна, а Нидерланды — нет

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала бронзовую медаль россиянки Татьяны Ивановой в одиночных женских санях на Играх-2022.

«Безумно рада за Татьяну. Как бы ни было обидно саночникам и бобслеистам, но куда приятнее смотреть их спорт по телевизору. Я пыталась смотреть вживую, но не была впечатлена. Они в секунду проносятся, ты даже не успеваешь понять, что вообще происходит.

Победы в подобных видах спорта доказывают один факт: в нашей стране развиты не только хоккей и фигурное катание из зимних видов спорта. Россия — спортивная страна, и мы сильны во многих дисциплинах. А не как Нидерланды, например, которые делают акцент только на коньках и шорт-треке.

Нужно уметь побеждать во всех видах спорта, что и демонстрирует Россия всему миру» — приводит слова депутата «СЭ».

Саночница Иванова принесла России первую в истории страны олимпийскую медаль в женском одиночном санном спорте. На домашней Олимпиаде в Сочи в 2014 году Иванова завоевала серебро в эстафете.

Впереди российской спортсменки оказались две немки — Натали Гайзенбергер и Анна Беррейтер.

В прошлом году спортсменка получила тяжелейшую травму — разрыв связок и трещину кости. Уже в декабре 2021 года она сумела выступить на трассе в Винтерберге и занести в актив зачетные очки. А в январе Иванова взяла бронзу на этапе в Сигулде, сумев квалифицироваться на Олимпиаду.

Ранее президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталья Гарт отреагировала на завоевание Татьяной Ивановой бронзовой медали на ОИ.