Губерниев сравнил американского фигуриста с Джоковичем

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал выступление американского фигуриста Нейтана Чена в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине.

«Чен — великий. Я совсем не удивлен. Он как Новак Джокович. Великий мастер. Прибавляет относительно себя постоянно», — передает слова Губерниева «Чемпионат».

Сегодня Нейтан Чен установил новый мировой рекорд в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине. Он набрал 113,97 баллов. Таким образом он лидирует перед произвольной программой.

На второй позиции располагается японский фигурист Юма Кагияма (108,12). На третьей строчке еще один представитель Японии Уно Шома (105,9).

Лучшим из россиян стал Евгений Семененко. Он занимает предварительное седьмое место. Еще двое наших соотечественников, Марк Кондратюк и Андрей Мозалев, расположились на 15-й и 23-й позиции соответственно. Все они пробились в произвольную программу. Она пройдет 10 февраля.

На данный момент сборная России занимает третье место в медальном зачете 24-х Олимпийских игр. Лидируют хозяева соревнований.

Ранее Ирина Слуцкая объяснила неудачное выступление Мозалева в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.