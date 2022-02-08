Канадский лыжник признался, что его шокировало поведение Спицова

Лыжник сборной Канады Девон Кершоу в подкасте FasterSkier рассказал, что удивился тактике, выбранной россиянином Денисом Спицовым во время скиатлона на Олимпийских играх в Пекине.

«Большунов и Нисканен вдвоем уничтожили группу на классике, и это был смелый шаг. Но если от них можно было ожидать чего-то подобного, то тактика Спицова меня шокировала. И я очень рад, что к Большунову на подиуме присоединился его партнер, который совершил такой маневр. Спицов сам себя привел к серебру, но это была игра с огнем. Здесь же два спортсмена из одной группы демонстрируют антикомандную работу», — сказал Кершоу.

Напомним, что Денис Спицов стал обладателем серебряной награды в мужском скиатлоне на Олимпиаде-2022. Золотую медаль завоевал еще один россиянин — Александр Большунов. Отрыв между лыжниками составил 1 минуту и 11 секунд. Тройку призеров замкнул финский спортсмен Иво Нисканен.

Следующая гонка у мужчин, спринт свободным стилем, пройдет 8 февраля. Россию будут представлять Александр Большунов, Сергей Устюгов, Александр Терентьев и Артем Мальцев.

Всего в лыжах будет разыграно 12 комплектов медалей.

Ранее Денис Спицов ответил на вопрос норвежского журналиста о допинге в сборной России.