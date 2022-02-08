Российский фигурист Кондратюк ответил, почему Валиева так хороша

Российский фигурист Марк Кондратюк после своего выступления в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине поделился мыслями о Камиле Валиевой. Его слова передает «Чемпионат».

«Какой совет я дал или дал бы Камиле? Я ее поддерживал и поддерживаю, но какие-то советы давать не особо вправе. Почему она так хороша? Потому что она работает в несколько раз больше, чем мы», — сказал Кондратюк.

Кондратюк в короткой программе получил 86,11 и не смог выйти в лидеры.

Напомним, Камила Валиева выиграла произвольную программу в командном турнире Олимпийских игр в Пекине. Во время исполнения четверного тулупа 15-летняя спортсменка упала, но это ей не помешало удержать первую позицию. После короткой программы она лидировала с отрывом от ближайшей преследовательницы в 15 баллов.

Сборная России досрочно завоевала золотые медали командного турнира. Также в составе национальной команды выступали Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Ранее Валиева ответила американскому актеру Алеку Болдуину, который поздравил ее с завоеванием золота Олимпиады-2022.