Лыжник Спицов ответил на вопрос норвежского журналиста о допинге

Российский лыжник Денис Спицов ответил на вопрос норвежского журналиста о допинге в сборной России, передает NRK.

«Я воспринимаю это как провокационный вопрос. У сборной Норвегии тоже были определенные проблемы с допингом. Глупо подозревать спортсменов, которые выступают за Россию сейчас. Они абсолютно чистые», — сказал Спицов.

По результатам скиатлона первые два призовых места достались россиянам — Александру Большунову и Денису Спицову соответственно. Третьим стал финский лыжник Иво Нисканен. Лучшим из норвежцев стал Ханс-Кристен Холунд, он закончил выступление на четвертой позиции и проиграл победителю две с половиной минуты. Трехкратный олимпийский чемпион прошлых Игр Йоханнес Клебо финишировал на 40-м месте.

Следующая гонка у мужчин, спринт свободным стилем, пройдет 8 февраля.

Ранее американский журналист Натаниэль Херц оценил победу россиянина Александра Большунова в скиатлоне на Олимпийских играх.