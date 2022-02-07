Журова об игре сборных Канады и России в масках: это, несомненно, глупость

Депутат Госдумы России Светлана Журова поделилась мнением о том, что женские хоккейные сборные России и Канады провели матч олимпийского хоккейного турнира в масках, передает «РБ Спорт».

«Это, несомненно, глупость, но канадцы бы тогда не вышли на каток. Это проблема организаторов. Даже несмотря на это, китайцы очень стараются, чтобы Олимпиада состоялась», — сказала Журова.

Напомним, что сегодня канадские хоккеистки отказались выходить на матч против России. Причиной стало то, что российская команда не отправила канадцам результаты своих тестов на коронавирус. Матч начался с опозданием. В итоге соперницам пришлось выйти на лед в медицинских масках. В третьем периоде россиянки и судьи сняли маски.

Матч завершился разгромом российских хоккеисток со счетом 6:1. Это уже второе поражение россиянок в трех матчах на олимпийском турнире. Отечественные спортсменки занимают третье место в своей группе.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал инцидент перед матчем женских хоккейных сборных Канады и России на Олимпийских играх в Пекине.