В сборной России по лыжным гонкам ответили на слова норвежского журналиста

Старший тренер мужской сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал заявление норвежского журналиста Яна Петтера Сальтведта по поводу участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Пекине.

«Могу ответить только словами профессора Преображенского: не читайте зарубежной прессы и не общайтесь с идиотами. Вы будете здоровы и будете хорошо себя чувствовать», — приводит слова Бородавко «РИА Новости».

Напомним, что ранее норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт раскритиковал участие российских спортсменов в зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Единственная проблема — Большунова и других российских спортсменов не должно быть на этой Олимпиаде», — отметил журналист.

Вчера российские лыжники Александр Большунов и Денис Спицов завоевали золото и серебро в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине соответственно.

Следующая гонка у мужчин, спринт свободным стилем, пройдет 8 февраля. Всего в лыжах будет разыграно 12 комплектов медалей.

На данный момент сборная России расположилась на втором месте в медальном зачете на Играх в Пекине. В активе россиян шесть медалей: по две каждого вида.