Россиянки остались без медалей в биатлоне, у Нигматуллиной 10 промахов

Биатлонистки сборной России остались без медалей в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине.

Победительницей стала немецкая биатлонистка Денизе Херрман, допустив один промах. Серебряная медаль досталась Анаис Шевалье-Буше, бронза у норвежской спортсменки Марте Рёйселанд.

Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, она с двумя промахами финишировала на 9-й позиции. Светлана Миронова расположилась на 23-й строчке, Евгения Буртасова на 75-й, а Ульяна Нигматуллина на 76-й строчке. Последняя допустила десять промахов — худший результат среди всех участниц гонки.

Следующую гонку, спринт, девушки проведут 11 февраля. Старт в 12.00 по московскому времени.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт раскритиковал участие российских спортсменов в зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Организаторы, русские и МОК работают в тесном контакте, чтобы изменить рамки дозволенного. Этот маленький театр — пародия на вердикт», — сказал Ян Петтер Сальтведт.