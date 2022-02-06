Тренер сборной России о норвежцах: лица на них не было, какой-то траур

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев прокомментировал поведение норвежцев во время мужского скиатлона на Олимпийских играх в Пекине.

«То, что Александр и Денис продемонстрировали — высший пилотаж. Думаю, будем работать в том же духе. Если посмотреть сегодня на общий результат норвежцев, то на них лица не было на питьевом пункте, где я стоял. У них был сегодня какой-то траур. Никто не знает, что с ними произошло», — передает слова Турышева «Чемпионат».

Сегодня россияне Александр Большунов и Денис Спицов завоевали золотую и серебряную медаль соответственно. Третьим к финишу пришел финн Иво Нисканен. Лучшим из норвежских лыжников стал Ханс-Кристен Холунд, он закончил выступление на четвертой позиции и проиграл победителю две с половиной минуты.

Для Большунова эта золотая олимпийская медаль стала первой в карьере. На прошлой Олимпиаде россиянин стал обладателем трех серебряных и одной бронзовой наград.

Следующая гонка у мужчин, спринт свободным стилем, пройдет 8 февраля.

Ранее норвежский лыжник Пол Голберг объяснил неудачное выступление национальной команды в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине.