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Звезды «Танцев на ТНТ» Каташинские назвали главную слабость фигуристов

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Личный архив Каташинских

Чемпионы мира, Европы и России по спортивным танцам, популярные участники «Танцев на ТНТ» и «Dance Революции» на Первом канале Марина и Артемий Каташинские рассказали в интервью «Газете.Ru» о работе с фигуристами и назвали их слабую сторону в плане интерпретации музыки.

«Мы сотрудничаем с фигуристами — являемся хореографами школы фигурного катания «Олимп». Нас регулярно приглашают в качестве постановщиков танцев на льду, мы «растанцовываем» спортсменов, готовим программу. Для нас это отдушина — мы безумно любим работать с фигуристами.

Фигуристы и танцоры вообще очень отличаются в плане постановки программ. Если танцоры обыгрывают многие моменты, обращают внимание на сильные и слабые доли в музыке, то фигуристы зачастую это упускают. Мы стараемся объяснить нашим ученикам и фигуристам, как это важно, что такой подход меняет все, дает огромное преимущество перед конкурентами», — сказали Каташинские.

Ранее танцоры сообщили, что их мать — трехкратная чемпионка СССР по фигурному катанию Асмик Варданян — сыграла особую роль в карьере Евгении Медведевой.

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