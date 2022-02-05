Губерниев: у Вяльбе ореол, который мешает обращать внимание на проблемы

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался готовности российских лыжников к гонкам на Олимпийских играх в Пекине.

«Радуюсь успеху Непряевой, но вопросов к группе Крамера очень много. Ступак вообще не готова. Ощущение, что люди на повороте не понимают, в какую сторону руль крутить. На проблемы нужно обращать внимание, а у Вяльбе есть ореол, хотя она, конечно, большой молодец. Но этот ореол мешает обращать внимание на определенные проблемы. К примеру, на плохую готовность лыж. Нам еще бежать эстафету», — передает слова Губерниева «Чемпионат».

Сегодня россиянка Наталья Непряева стала серебряным призером в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине. Худшей из лыжниц сборной России стала Юлия Ступак. Она финишировала 24-й, проиграв победительнице более четырех минут. Золотая медаль досталась норвежке Терезе Йохауг, бронза у австрийской лыжницы Терезы Штадлобер.

Следующим стартом для лыжниц будет спринт свободным стилем, который пройдет 8 февраля.

Ранее Юрий Бородавко прокомментировал слова Юлии Ступак о завершении спортивной карьеры после неудачной гонки на Олимпиаде в Пекине.