Свищев: в биатлоне и лыжах мы подарили золото норвежцам

Глава Федерации керлинга России, депутат Госдумы Дмитрий Свищев считает, что российские лыжницы и биатлонисты могли добиться на Олимпиаде в Пекине более высоких результатов в скиатлоне и в смешанной эстафете соответственно. Говоря о конкурентах, он признал, что фаворитами во всех лыжных дисциплинах являются норвежцы, и они это в очередной раз доказали. Тем не менее, убежден Свищев, и в биатлоне, и в лыжах российские атлеты еще завоюют золото на текущих Играх.

«Однозначно, золото у России будет – и не только в биатлоне, лыжники у нас тоже потрясающие. Конечно, эти две медали мы подарили норвежцам, хотя лыжница Наталья Непряева достаточно много проиграла Терезе Йохауг. Но это все равно хороший результат. И у Непряевой, и у биатлонистов есть очень хорошие шансы. Да, норвежцы были изначально фаворитами Олимпийских игр в этих дисциплинах, и пока они это подтверждают. Понятно, что мы все равно будем биться за место в тройке. Сейчас только начало, делать какие-то прогнозы и выводы бесполезно. Самое главное, есть хороший задел для наших ребят. Мы показали, что можем побеждать и должны побеждать», - сказал Свищев «Газете.Ru».

За сборную России в эстафете выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Победителями гонки стали норвежские биатлонисты. Серебро у французов. Отметим, что на последнем этапе сборная России занимала первое место, но на самом финише Латыпов упустил золото.

Ранее Свищев назвал бронзу в смешанной эстафете вторым рождением российского биатлона.