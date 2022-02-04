Американский судья поставил меньше всех баллов Мишиной и Галлямову в короткой программе ОИ

Арбитр по фигурному катанию Пэгги Грэм поставила российской паре Анастасия Мишина/Александр Галлямов меньше всех баллов (81,12) в короткой программе олимпийского командного турнира, передает Skating Scores.

Стоит отметить, что больше всех баллов американка присудила китайцам Вэньцзинь Суй /Цун Хань (84,80). Именно китайцы заняли по итогам проката первое место.

После первого дня командного турнира лидирует сборная Китая. Россия занимает второе место. 5 февраля женщины выступят в короткой программе.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Церемония открытия начнется в 15:00 по московскому времени. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей, а Россию представят 212 спортсменов в 15 дисциплинах.

Ранее олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в командных соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде.