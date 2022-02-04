Авербух рассказал, почему Синицина и Кацалапов заняли второе место в ритм-танце на Олимпиаде

Призер Олимпийских игр Илья Авербух поделился мнением о прокате российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритм-танце на Олимпиаде в командных соревнованиях.

«Была небольшая помарочка у Никиты. Она была прямо по центру в дорожке шагов. Он сразу вошел, добавил корпусом, обыграл ее замечательно. Но, к сожалению, это все-таки серьезная ошибка», — сказал Авербух в эфире Первого канала.

За свой прокат россияне получили 85,05 балла и принесли сборной 9 очков. Первую строчку заняли Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью из США (86,65). Замкнули тройку сильнейших итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри (83,83 балла).

После двух видов соревнований сборная России занимает второе место, набрав 17 баллов. Лидирует национальная команда США (20).

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Церемония открытия начнется в 15:00 по московскому времени. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей, а Россию представят 212 спортсменов в 15 дисциплинах.