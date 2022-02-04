Жамнов об отдельном самолете для хоккейной сборной: такую шумиху подняли из-за этого

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов высказался о реакции общественности на то, что хоккеисты летели на Олимпиаду в Пекин отдельным самолетом. Его слова передает «Чемпионат».

«Такую шумиху подняли из-за этого самолета! Я в сборной России работаю с 2015 года и все время хоккейная сборная летала чартером на все соревнования, Евротуры. Сейчас сборная прилетела на Олимпиаду чартером и сразу раздули из этого такой негатив… Не знаю, может, это кому-то нужно? Для нас это не нужно. Был запланирован самолет, мы на нем и полетели», — сказал Жамнов.

Национальная команда прибыла в Пекин 3 февраля. Чартерный самолет приземлился в аэропорту Шоуду в 9:12 по местному времени (4:12 по московскому).

Изначально хоккеисты должны были лететь с представителями других видов, однако из-за риска заразиться коронавирусом отказались, им был предоставлен чартер.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Церемония открытия начнется в 15:00 по московскому времени. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей, а Россию представят 212 спортсменов в 15 дисциплинах.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее олимпийский чемпион по шорт-треку Руслан Захаров раскритиковал сборную России по хоккею за использование отдельного самолета.