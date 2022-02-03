Тихонов рассказал, на что можно рассчитывать сборной России в смешанной эстафете на ОИ

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал, что ждет от россиян в смешанной эстафете на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Напомним, на старт 5 февраля выйдут Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Начало соревнований в 12.00 по московскому времени.

«Если тренеры поставили такой состав, значит, он оптимальный. Я бы только поменял местами по этапам Латыпова с Логиновым. Латыпов отдохнул и уже не один раз хорошо себя показал, поэтому особых проблем быть не должно. Желающих подсказать у нас всегда море, но раз его поставили, значит он готов.

Рассчитывать на медали можно. Обязательно. Золото? Ну а почему нет, все возможно. Мы несколькими поколениями доказывали, что можно зарабатывать медали, даже если нет предпосылок. Нам самое главное сейчас — обыграть самих себя, показать чуть больше, чем можем. Дай бог, без дополнительных патронов — это уже результат», — приводит слова Тихонова Sport24.

Завершится биатлонная программа Игр 18 февраля мужским масс-стартом на 15 км.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей, а Россию представят 212 спортсменов в 15 дисциплинах.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о составе сборной России на смешанную эстафету.