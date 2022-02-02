Губерниев об отдельном самолете для хоккеистов сборной России: пусть хоть на ракете летят

Российский журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что сборная России по хоккею полетит на Олимпийские игры отдельным самолетом, передает Sport24.

«Есть возможность, спонсоров нашли, пусть летят. По плану хоккейная сборная должна была улетать сегодня. Если это спонсорские деньги, пусть хоть на ракете летят», — сказал Губерниев.

Изначально планировалось, что вместе с хоккеистами в Китай направятся сборные по лыжному двоеборью, сноуборду (параллельные дисциплины), горным лыжам, а также отдельные спортсмены из команд по конькобежному спорту, лыжным гонкам и женскому хоккею.

На Олимпийских играх в 2018 году, которые прошли в южнокорейском Пхенчхане, сборная России по хоккею, которая выступала под нейтральным флагом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA), выиграла турнир, в финале сразившись с национальной командой Германии. Матч завершился в овертайме со счетом 4:3 в пользу российских хоккеистов.

Сборная России проведет свой первый матч на Олимпиаде-2022 9 февраля против Швейцарии. Начало матча в 11:40 по московскому времени. Также соперниками национальной команды в групповом раунде будут Дания и Чехия.