Щербакова упала с четверного флипа на тренировке перед стартом ОИ-2022

Действующая чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова провела тренировку в олимпийском Пекине.

По информации Telegram-канала «Лапидарность», спортсменка вне программы прыгнула четверной флип, в то время как по ходу исполнения произвольной программы не справилась с этим элементом и допустила падение.

Также фигуристка несколько раз заходила на четверной лутц, но смогла сделать только один.

Сборную России в Пекине представят следующие спортсмены:

Женское одиночное катание: Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова.

Мужское одиночное катание: Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Андрей Мозалев.

Пары: Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский.

Танцы на льду: Александра Степанова / Иван Букин, Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Диана Дэвис / Глеб Смолкин.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей, а Россию представят 212 спортсменов в 15 дисциплинах.

Ранее сообщалось, что Марк Кондратюк сделал степ-аут на тройном акселе на тренировке в Пекине в рамках подготовки к Олимпиаде — 2022.