Кондратюк сделал степ-аут на тройном акселе на тренировке в Пекине-2022

Российский фигурист Марк Кондратюк сделал степ-аут на тройном акселе на тренировке в Пекине в рамках подготовки к Олимпиаде — 2022. Об этом сообщает Telegram-канал «Лапидарность».

Помимо тройного акселя, спортсмен прыгнул четверной тулуп и исполнил каскад четверной сальхов – тройной тулуп.

Евгений Семененко сделал тройной тулуп, тройной сальхов, двойной аксель, а Андрей Мозалев исполнил программу без прыжковых элементов.

Сборную России в Пекине представят следующие спортсмены:

Женское одиночное катание: Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова.

Пары: Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский.

Танцы на льду: Александра Степанова / Иван Букин, Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Диана Дэвис / Глеб Смолкин.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей, а Россию представят 212 спортсменов в 15 дисциплинах.

Ранее сообщалось, что еще 32 человека, которые прибыли в Пекин для участия в зимних Олимпийских играх 2022 года, сдали положительные тесты на коронавирус.