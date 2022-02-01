Соловьев ответил на вопрос о возможных провокациях россиян на Играх-2022

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на вопрос о возможных провокациях российских спортсменов на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Стоит ли ждать провокаций в Пекине? Очевидно, не со стороны организаторов. О болельщиках и говорить не приходится.

От кого могут быть провокации? Ряд спортсменов будут дергаться — их тоже жалко. Послушайте, несчастные ребята украинцы. Им, что, не вставать на пьедестал рядом с нашими спортсменами? Все-таки надо помнить, что говорил Кубертен: Олимпийские игры должны оставаться вне политики», — приводит слова телеведущего «СЭ».

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что украинский фигурист Иван Шмуратко после тренировки в рамках подготовки к зимним Олимпийским играм в Пекине отвечал на вопросы российских журналистов на английском языке.